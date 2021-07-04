Кількість загиблих в авіакатастрофі на Філіппінах знову зросла
Рятувальники виявили на місці аварії військового літака на Філіппінах рятувальники виявили тіла 42 військовослужбовців і трьох цивільних. Таким чином число жертв авіакатастрофи досягло 45 осіб. Раніше повідомлялося про 30 загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN Philippines.
За його даними, невідомою залишається доля 5 осіб. 49 військовослужбовців, які вижили в авіакатастрофі, госпіталізовані, 32 з них перевели в лікарню міста Замбоанга. В результаті падіння літака також постраждали четверо цивільних.
Пошуково-рятувальна операція на місці катастрофи триває. "Ми як і раніше сподіваємося, що зможемо знайти більше тих, що вижили", - заявив телеканалу командир Об'єднаної оперативної групи (JTF) Вільям Гонсалес.
Нагадаємо, вранці 4 липня стало відомо про те, що на Філіппінах розбився військовий літак, на борту якого перебували понад 80 осіб.
Спочатку військові повідомили про загибель 17 осіб, а ще 40 потрапили до лікарні.