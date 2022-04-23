Україні не потрібне списання та реструктуризація боргів, - Мінфін
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що у нашої країни немає проблем з обслуговуванням державного боргу, і нема потреби у списанні та реструктуризації боргових зобов'язань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
"Нам не потрібне списання та реструктуризація боргів. Нам потрібен фінансовий міст на найближчі декілька місяців, щоб забезпечити безперебійне функціонування економіки", - сказав чиновник в ході спільного брифінгу із заступником прем'єр-міністра, міністром фінансів Канади Христі Фріланд.
Марченко зазначив, що виплати за зовнішнім боргом України становлять 20% від усіх виплат за держборгом цього року, і "у нас немає проблем з його обслуговуванням".
Також український міністр додав, що Кабмін продовжує працювати і своєчасно забезпечувати всі пріоритетні бюджетні витрати, в тому числі на соціальні, гуманітарні та військові потреби.
Фріланд своєю чергою запевнила, що Канада продовжить надавати допомогу Україні та підтримувати стабілізацію фінансової системи і відновлення після завершення війни, розв'язаної РФ.
Раніше повідомлялося, що Канада надала Україні кредит на пів мільярда Канадських доларів (близько 415 млн доларів США) на 10 років.
Нагадаємо, міністри фінансів країн "Великої сімки" заявили, що вони надали і пообіцяли разом з міжнародною спільнотою додаткову підтримку Україні у розмірі понад 24 млрд доларів на 2022 рік.
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