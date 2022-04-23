Україні не потрібне списання та реструктуризація боргів, - Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що у нашої країни немає проблем з обслуговуванням державного боргу, і нема потреби у списанні та реструктуризації боргових зобов'язань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Нам не потрібне списання та реструктуризація боргів. Нам потрібен фінансовий міст на найближчі декілька місяців, щоб забезпечити безперебійне функціонування економіки", - сказав чиновник в ході спільного брифінгу із заступником прем'єр-міністра, міністром фінансів Канади Христі Фріланд.

Марченко зазначив, що виплати за зовнішнім боргом України становлять 20% від усіх виплат за держборгом цього року, і "у нас немає проблем з його обслуговуванням".

Також український міністр додав, що Кабмін продовжує працювати і своєчасно забезпечувати всі пріоритетні бюджетні витрати, в тому числі на соціальні, гуманітарні та військові потреби.

Фріланд своєю чергою запевнила, що Канада продовжить надавати допомогу Україні та підтримувати стабілізацію фінансової системи і відновлення після завершення війни, розв'язаної РФ.