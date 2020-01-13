Україна розглядає скликання Ради безпеки ООН щодо збитого літака МАУ

Україна розглядає можливість скликання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов в інтерв'ю "Цензор.Нет".

За його словами, для цього необхідно визначити чи була атака на український літак навмисної або випадкової.

"Від цієї оцінки залежить напрямок наших дій. У кожного дипломатичного процесу повинна бути своя логіка і послідовність", - заявив Данілов.

Нагадаємо, 8 січня іранські військові двома ракетами збили літак МАУ, здійснював рейс із Тегерана в Київ. В результаті загинуло 176 чоловік. Іранські власті заявили, що сбитие літака сталося помилково.

Також РБК-Україна писало, що голова групи з розслідування авіаційних пригод Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резейфар у зв'язку з розслідуванням авіакатастрофи літака МАУ відвідає Україну. Також секретар РНБО Данилов заявив, що частина експертної групи повертається в Україну. При цьому основна частина експертів залишається в Тегерані.