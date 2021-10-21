ru ua
Чт, 21 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Україна розкаже світу про бойовика Косяка. Щоб всі побачили, кого РФ відправляє воювати, - МЗС

Новость на русском →
Україна, Четвер 21 жовтня 2021 15:50
Україна розкаже світу про бойовика Косяка. Щоб всі побачили, кого РФ відправляє воювати, - МЗС Фото: МЗС зробило нову заяву про бойовика Косяка (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, допуск до арештованого проросійського бойовика Андрія Косяка. Українська сторона хоче, щоб світова спільнота побачила, кого Росія відправляє на війну з Україною.

Про це РБК-Україна сказав прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Міжнародна спільнота має побачити, кого Росія направляє воювати проти українського народу. Затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції та його задокументована участь в бойових діях вкотре ілюструє відповідальність РФ за ведення міжнародного збройного конфлікту на території нашої держави", - заявив він.

Ніколенко зазначив, що МЗС вже доручило українським посольствам поінформувати іноземні уряди про докази російської агресії та грубі порушення Росією домовленостей "нормандської четвірки".

Наразі бойовик Косяк перебуває під вартою за постановою Сєвєродонецького міського суду. Бойовику повідомили про підозру в участі у незаконних збройних формуваннях.

Нагадаємо, 13 жовтня Косяка затримали поблизу Золотого на лінії розмежування. Він був у військовій формі та мав при собі вогнепальну зброю з двома спорядженими магазинами та військовий квиток, а також російський паспорт.

Пізніше в МЗС Росії підтвердили, що бойовик Косяк має російське громадянство.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бойовики на Донбасі ЛНР МЗС Російська Федерація
NEWS
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
DAILY
Вакцинуйся або плати. Що відбувається на вокзалах Києва після початку локдауну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Вакцинуйся або плати. Що відбувається на вокзалах Києва після початку локдауну