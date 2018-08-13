У Зімбабве розпочав роботу візовий центр України

Візовий центр прийматиме та передаватиме на розгляд посольства України в ПАР клопотання про оформлення віз для в’їзду в Україну

У Зімбабве від сьогодні, 13 серпня 2018 року, розпочав роботу візовий центр України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що візовий центр прийматиме та передаватиме на розгляд Посольства України в Південно-Африканській Республіці (ПАР) клопотання про оформлення віз для в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, що проживають в Зімбабве.

"13 серпня 2018 р. розпочав роботу візовий центр України в м.Хараре (Республіка Зімбабве), функціонування якого забезпечуватиметься компанією VF Worldwide Holding Ltd", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що заявники матимуть можливісь подавати документи для оформлення українських віз, а також зможуть отримати такі додаткові послуги, як: виготовлення фотографій, переклад документів і їх копіювання, оформлення медстрахування, послуги кур'єрів, інформування по SMS, тощо.

"Візовим центром забезпечуватиметься лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, рішення про оформлення чи відмову в оформленні віз прийматимуться, як і раніше, консулом Посольства України в ПАР", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна відкриває візові центри у 8 містах Російської Федерації та інших країнах світу.