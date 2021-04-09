Хомчак: співробітництво Україна-НАТО носить винятково мирний характер

На фоні загострення на Донбасі Україна активізувала військовий діалог з Північноатлантичним Альянсом та поглибила співпрацю у Чорноморському регіоні. Однак співробітництво Україна-НАТО носить винятково мирний характер.

"Співробітництво Україна-НАТО носить винятково мирний характер, спрямоване на зміцнення обороноздатності країни та всебічно сприяє досягненню військових критеріїв набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору. Євроатлантичний вибір України є суверенним правом нашої держави, на яке не має права впливати Росія", - заявив Хомчак.

За його словами, ЗСУ активно сприяють реалізації євроатлантичного курсу держави. Зокрема, українські військові беруть участь у спільних навчанях з НАТО.

Раніше в МЗС РФ заявили, що вступ України до НАТО тільки призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі.

Зазначимо, на тлі стягування російських військ і загострення на Донбасі український президент провів переговори на вищому рівні з США, Британією та іншими членами НАТО. Зеленський впевнений, що надання ПДЧ для України стало б справжнім сигналом для Російської Федерації.