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Україна розраховує на підтримку Німеччини щодо партнерства НАТО

Новини » Політика     16.02.2020 - 11:59
Україна розраховує на підтримку Німеччини щодо партнерства НАТО
Фото: Андрій Загороднюк та Аннегрет Крамп-Карренбауер (mil.gov.ua)

Сторони також обговорили напрями співробітництва між країнами

Міністр оборони України Андрій Загороднюк провів зустріч зі своєю німецькою колегою Аннегрет Крамп-Карренбауер на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.

Під час зустрічі Загороднюк висловив сподівання, що Німеччина надасть воєнно-політичну підтримку у питанні щодо набуття Україною розширеного партнерства НАТО. Глави оборонних відомств також обговорили перспективні напрями двостороннього співробітництва між Україною та Німеччиною.

Також на зустрічі було піднято питання безпекової ситуації в Україні. Зокрема, глава українського відомства проінформував Крамп-Карренбауер про поточну ситуацію на Донбасі та подякував за зусилля Берліну в рамках нормандського формату.

Крім того, Загороднюк запросив німецького міністра оборони Крамп-Карренбауер відвідати України з офіційним візитом.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Андрій Загороднюк заявляв, що Україна планує приєднатися до програми розширеного партнерства НАТО у жовтні 2020 року. У НАТО вважають, що ця платформа є більш зручною для надання допомоги Україні.

Як писало РБК-Україна, 15 січня Україна офіційно подала заявку на участь у програмі партнерства розширених можливостей НАТО. Очікується, що участь у програмі буде сприяти більш оперативному обміну розвідданими між Україною і НАТО.

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