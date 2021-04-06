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Економіки Індії та Китаю ростуть швидше інших, - новий прогноз МВФ

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 15:34
Економіки Індії та Китаю ростуть швидше інших, - новий прогноз МВФ Фото: головний економіст МВФ Гіта Гопінат представила прогноз (www.imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання світової економіки в 2021 році на рівні 6,0%. У порівнянні з січнем прогноз поліпшений на 0,5 в.п. (з 5,5%)

Про це йдеться в огляді МВФ World Economic Outlook за квітень 2021 року.

Згідно з прогнозом, у 2022 році світовий ВВП зросте на 4,4% (раніше очікувалося 4,2%).

МВФ оцінює падіння світової економіки у 2020 році на рівні 3,3% (раніше 3,5%).

Як зазначила головний економіст МВФ Гіта Гопінат, з початку пандемії COVID-19 пройшов рік, і світова спільнота все ще стикається з надзвичайною соціальною та економічною напруженістю, оскільки людські жертви ростуть, а мільйони людей залишаються без роботи.

"Тим не менше, навіть при високій невизначеності шляху пандемії вихід з цього медико-економічної кризи стає все більш очевидним", - сказала вона, зазначивши, що сотні мільйонів людей проходять вакцинацію, що принесе результати до кінця року.

Економіка також продовжує адаптуватися до нових способів роботи, незважаючи на зниження мобільності. "Додаткова фіскальна підтримка у великих країнах, особливо в Сполучених Штатах, ще більше поліпшила перспективи", - повідомила Гопінат.

За прогнозом МВФ, економіка Китаю зросте у 2021 році на 8,4%, Індії - на 12,5%.

Економіки Індії та Китаю ростуть швидше інших, - новий прогноз МВФ

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) обговорює виділення 650 млрд доларів для сприяння глобальному відновленню після COVID-19. Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва подасть пропозицію до червня 2021 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) в січні прогнозував зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%. МВФ оцінював падіння світової економіки у 2020 році на рівні 3,5%.

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