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Україна проводить реформи не для МВФ, - Кулеба

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 17:01
Україна проводить реформи не для МВФ, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна проводить реформи не для Міжнародного валютного фонду. Це робиться, в першу чергу, для самої країни.

Таку думку Кулеба висловив у ефірі програми BBC HARDtalk

Він зазначив, що проведення реформ в Україні необхідно.

"З усією Моєю повагою до МВФ, ми робимо це (реформи, - ред.) не для МВФ, ми робимо це для нашої країни, тому що ми будемо жити тут, а не посадові особи МВФ", - сказав Кулеба, додавши, що Україна дійсно повинна робити більше в питаннях реформування країни.

Раніше повідомлялося, що Україна зможе розраховувати на отримання траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою Stand By не раніше вересня 2021 року.

Нагадаємо, радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться виділяти Україні кредит до вересня, витрати держбюджету будуть скорочені.

У той же час, глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що у МВФ поки не готові назвати терміни першого перегляду програми Stand By, за яким піде виділення траншу.

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