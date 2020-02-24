Україна провела навчальні стрільби на Азовському морі

Українські військові провели навчальні стрільби на Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що малі броньовані артилерійські катери "Кременчук" і "Лубни" разом з кораблем спеціального забезпечення "Онікс" Морської охорони відпрацювали спільний вихід у море і навчальні артилерійські стрільби.

Також повідомляється, що, попри шторм, екіпажі вразили з гармат ЗТМ-1 калібру 30 мм, всі навчальні цілі. Відстань до мішеней становила близько 1 кілометра, і, не дивлячись на хвилі, вони були вражені.

Крім того, катери російської ФСБ не обійшли увагою українські навчання, вийшли на зв'язок, запросили координати українських катерів і попередили про особливий статус проходження Керченської протоки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати провели військові навчання на випадок можливого російського ядерного удару з боку по Європі. Російський МЗС засудив обробку американською стороною сценаріїв нанесення ядерного удару по цілях в Росії.