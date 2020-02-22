США провели навчання на випадок російського ядерного удару по Європі

Ілюстративне фото (navy.mil)

Навчання пройшли на військовій базі в Небрасці

Сполучені Штати провели військові навчання на випадок можливого ядерного удару з боку Російської Федерації по Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони США.

Як зазначається, навчання пройшли на військовій базі в Небрасці. У них взяли участь голова Пентагону Марк Еспер і конгресмен-республіканець Джеф Фортенберрі.

Російське Міністерство закордонних справ засудило опрацювання американською стороною сценаріїв нанесення ядерного удару по цілях в Росії. При цьому у відомстві додали, що Сполучені Штати почали вкрай небезпечну гру.

Нагадаємо, у вересні минулого року президент РФ Володимир Путін надіслав листи лідерам країн НАТО з пропозицією запровадити мораторій на розгортання в Європі та інших регіонах ракет середньої і малої дальності. У відповідь НАТО звинуватило РФ у порушенні договору про ліквідацію ДРСМД.

Також повідомлялося, що в липні президент РФ Володимир Путін підписав закон про припинення дії договору про ракети середньої та малої дальності. Зокрема, Путін підписав закон, який призупиняє участь російської сторони в угоді про ліквідацію ракет.