Украина провела учебные стрельбы на Азовском море

Украинские военные провели учебные стрельбы на Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" Морской охраны отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы.

Также сообщается, что, несмотря на шторм, экипажи поразили из пушек ЗТМ-1 калибра 30 мм все учебные цели. Расстояние до мишеней составляла около 1 километра, и, несмотря на волны, они были поражены.

Кроме того, катера российской ФСБ не обошли вниманием украинские учения, вышли на связь, запросили координаты украинских катеров и предупредили об особом статусе прохождения Керченского пролива.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты провели военные учения на случай возможного российского ядерного удара со стороны по Европе. Российский МИД осудил обработку американской стороной сценариев нанесения ядерного удара по целям в России.