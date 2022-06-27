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В Харківській області провели чергову евакуацію, - голова ОВА

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (facebook.com/KharkivRegionalStateAdministration)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 27 червня, з окупованих районів Харківської області вивезли мирних мешканців. Загалом евакуювали понад 700 мирних людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Провели чергову евакуацію з тимчасово окупованих територій області. Загалом було евакуйовано 783 особи, серед них 218 дітей", - розповів Синегубов.

За його словами, в евакуації, зокрема, брали участь місцеві волонтери.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові атакували селище Печеніги Харківської області, через яке проїжджала евакуаційна колона.

Також ми писали, що вчора, 26 червня, українські рятувальники здійснили евакуацію з Лисичанська Луганської області. Вивезти вдалося шістьох людей.

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ХарківевакуаціяВійна Росії проти України