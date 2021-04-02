Україна проти ескалації на Донбасі і прагне виключно мирного врегулювання, - Кулеба

Кулеба розказав, що останні декілька тижнів Україна спостерігає системну дезінформаційну кампанію Росії.

"Задачою є поширювати тезу про те, що це Україна готується до ескалації, до провокацій, і Росія діє у відповідь, запобігаючи цим намірам. Я хочу абсолютно офіційно запевнити, що це фейк, жодних подібних намірів Україна не має. І Україна прагне мирного врегулювання", - сказав глава МЗС.

Він зазначив, що обговорив це питання з двома міністрами закордонних справ - Великої Британії та Німеччини.

"Щоб наші партнери, наші союзники розуміли, що йдеться виключно про дезінформаційну кампанію Російської Федерації", - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде йти дипломатичним шляхом для протидії російської агресії.

Сьогодні, 2 квітня, у ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", головні теми - чи чекати ще більшого загострення війни на сході України та чи зможе наша армія дати відповідь на провокації РФ. Крім того, гості студії та експерти, серед яких Олексій Данілов, Дмитро Кулеба, Леонід Кравчук, Василь Вірастюк, Руслан Кошулинський, Олександр Шевченко та інші, розмірковують на тему того, що не так з виборами на 87-му окрузі.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 2 квітня

Нагадаємо, у попередньому випуску політичного ток-шоу Максим Степанов розповів, що необхідно для створення української вакцини проти COVID-19.



Також міністр охорони здоров'я розповів, скільки людей потрібно вакцинувати, щоб в країні з'явився колективний імунітет.



У тому ж випуску радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у вперше розповів, скільки українських військових загинуло від початку встановлення режиму припинення вогню на сході країни.



А відомий громадський активіст і волонтер Роман Синіцин розповів, чому виникли заворушення біля будівлі Офісу Президента на мітингу за Стерненка.



Окрім того, дивіться сюжет про те, чи має Україна шанси стати членом НАТО.