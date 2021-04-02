Європарламент закликав РФ припинити "залякування" і військове нарощування на кордоні з Україною

У Європарламенті відреагували на стягання російських військ до кордону з Україною . Росію закликали припинити залякування і військове нарощування біля кордону.

Про це йдеться в спільній заяві членів Європарламенту .

Європейські політики заявили, що спостерігають за ситуацією на сході України "з великою тривогою".

"Ми закликаємо Росію вжити невідкладних заходів з метою зменшення напруженості, припинивши військове нарощування в Україні та поблизу її кордонів, а також збройні провокації та залякування", - йдеться в документі.

Також члени Європарламента звернулися до міжнародного співтовариства і лідерів демократичних країн із закликом висловити їх заклопотаність і різке несхвалення дій російської влади.

"Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією на сході України з метою деескалації напруженості, щоб в кінцевому підсумку відновити територіальну цілісність України", - наголошується в заяві.