У сьомому пакеті санкцій ЄС важливо, щоб обмеження торкнулися всіх російських банків, - Єрмак

Сьогодні набувають чинності санкції проти трьох великих російських банків - Сбєрбанку, Россельхозбанку та Московського кредитного банку. Вони відключають від системи SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"В сьомому пакеті санкцій ЄС важливо, щоб ці обмеження торкнулися всіх російських банків, включно з Газпромбанком", - зазначив він.

Єрмак нагадав про повідомлення Bloomberg, згідно з яким найбільші світові банки JPMorgan Chase та Goldman Sachs призупинили операції з обслуговування боргових зобов'язань Росії.

За його словами, наші союзники з США та G7 ведуть роботу над посиленням санкцій проти РФ, кажуть у Держдепі.

"Робота продовжується, ми у діалозі з союзниками, група Макфола-Єрмака розробила власні санкційні пропозиції. Будемо добиватися максимального тиску на Росію", - додав Єрмак.