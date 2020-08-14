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Україна не може просити допомоги у Росії у справах по Криму, - Офіс генпрокурора

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 09:09
Україна не може просити допомоги у Росії у справах по Криму, - Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

Ці запити РФ, все одно, не виконує

Сподіватися на співпрацю з Росією в розслідуванні справ по Криму не доводиться, тому що це країна-окупант. Якщо є інформація, що людина знаходиться в Криму, то Україна подає клопотання в РФ, але не згадує її місцезнаходження, а пише "можливо ховається на півострові".

Про це розповіли джерела РБК-Україна в Офісі генпрокура, йдеться в матеріалі "Зламаний механізм: чому в Україні не запрацювало заочне правосуддя".

Також прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний розповів, що конвенція про міжнародно-правову допомогу в кримінальних справах не передбачає можливості звертатися до країни-окупанта з тим, щоб вони проводили які-небудь процесуальні дії на окупованій території.

"Такі дії компетентних органів країни-окупанта будуть незаконними", - резюмує прокурор АРК.

Втім, ці запити РФ, все одно, не виконує.

Нагадаємо, заочні справи по Майдану та захопленню Криму зупинені через проблеми з законодавством.

Зазначимо, прокуратура повідомила про підозру у держзраді ще одному судді Криму.

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