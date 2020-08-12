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Прокуратура повідомила про підозру у держзраді ще одному судді Криму

Крим, Середа 12 серпня 2020 17:02
Прокуратура повідомила про підозру у держзраді ще одному судді Криму
Фото: герб прокуратури (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Підозрюваний виніс вирок одному з лідерів Меджлісу

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру у державній зраді кримського судді. Він незаконно засудив до двох років в'язниці одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури.

Зазначається, що суддя Сімферопольського районного суду в 2014 році після анексії півострова перейшов на службу до окупантів, де сприяв становленню і зміцненню окупаційної адміністрації.

"(Суддя - ред.) незаконно засудив до двох років позбавлення волі одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу, який активно підтримував проукраїнську позицію", - повідомили в прокуратурі.

На даний момент, підозрюваний оголошений у розшук. Йому заочно повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

За даними "Грат" мова йде про суддю Андрія Кулешове, який засудив до двох років ув'язнення заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.

Нагадаємо, на початку року в Україні засудили до 12 років в'язниці колишнього кримського суддю, якого визнали винним у державній зраді.

Також РБК-Україна писало, що нещодавно у Києві затримали колишнього бойовика так званої "Самооборони Криму" за підозрою в державній зраді.

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