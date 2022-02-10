RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна не просить нічого, крім світу, і має право сама вибирати свій шлях, - Джонсон

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Україна нічого не просить, крім світу, і має право сама вибирати свій шлях. Він додав, що Лондон завжди підтримував ці принципи, і не похитнеться в їх захисті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Бориса Джонсона.

"Україна не просить нічого, крім миру і суверенітету, вона може сама вибирати свою долю і шукати свої союзи, як і будь - яка інша незалежна держава", - написав глава британського уряду.

Джонсон підкреслив, що Великобританія завжди підтримувала ці принципи, і тепер не похитнеться в їх захисті.

Нагадаємо, напередодні Борис Джонсон назвав наступні кілька днів найнебезпечнішими на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, сьогодні, 10 лютого, британський парламент затвердив закон, що дозволяє уряду країни вводити проти Росії жорсткі санкції у разі її вторгнення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаВеликобританіяБорис Джонсон