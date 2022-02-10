Україна не просить нічого, крім світу, і має право сама вибирати свій шлях, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Україна нічого не просить, крім світу, і має право сама вибирати свій шлях. Він додав, що Лондон завжди підтримував ці принципи, і не похитнеться в їх захисті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Бориса Джонсона.

"Україна не просить нічого, крім миру і суверенітету, вона може сама вибирати свою долю і шукати свої союзи, як і будь - яка інша незалежна держава", - написав глава британського уряду.

Джонсон підкреслив, що Великобританія завжди підтримувала ці принципи, і тепер не похитнеться в їх захисті.