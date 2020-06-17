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Єнін пояснив різницю між конфліктами на Донбасі та в Придністров'ї

Новини » Політика     17.06.2020 - 14:14
Єнін пояснив різницю між конфліктами на Донбасі та в Придністров'ї
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Єнін назвав головну відмінність

Конфлікт між Росією та Молдовою в Придністров'ї відрізняється від ситуації на Донбасі. У Молдови немає спільного кордону з державою-агресором.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, наявність спільного кордону з Росією - ключовий чинник, який відрізняє конфлікт на Донбасі від Придністров'я.

"Є багато інших, але цей ключовий", - додав дипломат.

Нагадаємо, в 1991 році на території Молдови проголосила незалежність так звана Придністровська Молдавська Республіка. Сепаратисти отримали перемогу над молдовською армією, заручившися допомогою РФ.

У 2006 році в Придністров'ї провели референдум за інтеграцію з Росією, результати якого не були визнані міжнародною спільнотою. Зараз цей конфлікт знаходиться у замороженому стані.

Нагадаємо, минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що конфлікт в Придністров'ї відрізняється від Донбасу лише пострілами, які чути в Україні.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України МЗСДонбасПриднестровьеЕнин
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