Україна поінформувала МАГАТЕ про захоплення Чорнобиля "невідомими збройними силами"

Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про захоплення Чорнобильської АЕС в результаті вторгнення Росії. При цьому організації повідомили, що станцію під контроль взяли "невідомі збройні сили".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.
"Україна поінформувала МАГАТЕ про те, що "невстановлені збройні сили" взяли під контроль всі об'єкти Державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська АЕС, розташовані в зоні відчуження", - йдеться в релізі.
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що організація з серйозною стурбованістю стежить за ситуацією в Україні. Він закликав до максимальної стриманості від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу ядерні об'єкти країни.
Нагадаємо, про захоплення російськими окупантами зони Чорнобильської АЕС стало відомо ввечері 24 лютого.
Зазначалося, що постраждалих в результаті захоплення Чорнобиля з українського боку немає. Однак в ході нападу диверсанти намагалися вчинити теракт на АЕС.