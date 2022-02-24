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Україна поінформувала МАГАТЕ про захоплення Чорнобиля "невідомими збройними силами"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про захоплення Чорнобильської АЕС в результаті вторгнення Росії. При цьому організації повідомили, що станцію під контроль взяли "невідомі збройні сили".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

"Україна поінформувала МАГАТЕ про те, що "невстановлені збройні сили" взяли під контроль всі об'єкти Державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська АЕС, розташовані в зоні відчуження", - йдеться в релізі.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що організація з серйозною стурбованістю стежить за ситуацією в Україні. Він закликав до максимальної стриманості від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу ядерні об'єкти країни.

Нагадаємо, про захоплення російськими окупантами зони Чорнобильської АЕС стало відомо ввечері 24 лютого.

Зазначалося, що постраждалих в результаті захоплення Чорнобиля з українського боку немає. Однак в ході нападу диверсанти намагалися вчинити теракт на АЕС.

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ЧАЕСЧорнобильМАГАТЭВторгнення Росії до України