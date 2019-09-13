Україна програла апеляцію Росії по спору в СОТ

Апеляційний орган Світової організації торгівлі (СОТ) відхилив апеляцію України щодо програного Російської Федерації позову про вжиті Україною мит на нітрат амонію походженням з Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СОТ.

Як повідомляється, судові рішення українського суду, виконані українськими слідчими органами, визнано недійсним підставою для встановлення мит.

"Незважаючи на аргументацію України щодо повноважень українських судів і органів розслідування для обчислення демпінгових ставок у відповідності із законодавством України, рішенням колегії є те, що судові рішення українського суду, виконані українськими слідчими органами, визнано недійсним підставою для встановлення мит", - йдеться в повідомленні

Крім того, ніяких помилок у роботі групи, що розглядає українсько-російський спір, виявлено не було. Також зазначено, що українська сторона не надала додаткових фактів, які дозволили б піддати сумнівам прийняте раніше рішення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку квітня Всесвітня торгова організація стала на бік РФ в транзитному суперечці з Україною. Організація визнала правомірність російських санкцій щодо транзиту українських товарів в Казахстан і Киргизію.

1 січня 2016 року Російська Федерація у відповідь на міжнародні санкції ввела заборону на транзитні автомобільні і залізничні перевезення з України, а також на транзит товарів, які включені в санкційний список.