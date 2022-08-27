Ціна експортної електроенергії з України за тиждень зросла ще на 30%
Середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі в напрямку ЄС впродовж 22-28 серпня збільшилася на 30% в порівнянні з попереднім тижнем. Ціна становить 16,2 тис. грн/МВт*год.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
"Найвищою в одній окремій годині вона була 25 серпня в напрямку Словаччини - 21 тис. грн/МВт*год (20-21 години доби)", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, впродовж останнього тижня також значно зросли ціни на спотових ринках Румунії та Словаччини. Якщо 15-21 серпня ціна базового навантаження коливалась в межах 395-560 євро/МВт*год, то цього тижня (22-27 серпня) вона становила від 563 до 709 євро/МВт*год (26 серпня).
За останній тиждень (22-28 серпня) було продано увесь доступний перетин в напрямках Румунії та Словаччини.
"Укренерго" має отримати понад 2,5 млрд гривень від аукціонів на доступ до міждержавних ліній електропередачі з ЄС за неповних два місяці (з 30 червня по 28 серпня).
Середньозважена ціна перетинів зі Словаччиною та Румунією за цей період становить 10,3 тис. грн/МВт*год.
Нагадаємо, Україна з 30 червня відновила експорт електроенергії до країн Європейського союзу. Експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складав 100 МВт. Потенціал складає до 2,5 ГВт на суму 70 млрд гривень.
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