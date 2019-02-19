Україна продала арештоване майно "Газпрому"

"Голдмен" купив 40,2% акцій "Газтранзиту", що раніше належали "Газпрому"

АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Голдмэн" купил 40,2% акций ЧАО "Газтранзит", ранее принадлежавших ОАО "Газпром"(РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, согласно данным торгов на фондовой бирже ПФТС, принудительно выставленные на продажу акции "Газтранзита" в конце января 2019 года проданы за 41,025 млн гривен что на 2% выше их стартовой цены (40,220 млн грн).

Конечным бенефициаром "Голдмэн" указано Андрея Нестеренко, а управляющим партнером фонда является ООО "Группа компаний "Инвестиционные партнеры" народного депутата Андрея Журжия.

Ранее Украина принудительно продала принадлежавшую ПАО "Газпром" 40%-ю долю в ПАО "Институт "ЮжНИИГипрогаз" (Донецк).

Напомним, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Впоследствии штраф вырос до 172 млрд грн (около 6,4 млрд долларов) за счет пени за его неуплату.

Позже Хозяйственный суд Киева разрешил взыскать 79,877 млн гривен дивидендов "Газтранзита" в рамках принудительного взыскания с ПАО "Газпром" штрафа АМКУ.