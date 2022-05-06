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Україна закликає запровадити негайне ембарго на енергоносії з РФ, - Марченко

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Київ, П'ятниця 06 травня 2022 20:14
Україна закликає запровадити негайне ембарго на енергоносії з РФ, - Марченко Фото: Україна закликала до негайного ембарго проти РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр фінансів Сергій Марченко закликав Захід запровадити "вкрай необхідну" заборону на імпорт російських енергоносіїв прямо зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повне ембарго на енергоносії з РФ західні країни повинні запровадити якомога швидше. В інтерв'ю таку думку висловив очільник Мінфіну.

"Це дуже важливо й вкрай необхідно зробити прямо зараз. Саме тому, що величезні ціни на нафту й газ допомагають Росії забезпечити профіцит свого бюджету. На відміну від нас із великим дефіцитом, бюджет Росії наповнюється великими прибутками", – заявив Марченко.

Глава відомства підтвердив, що повна заборона на імпорт російських енергоносіїв не зупинить війну. Однак, Росія повинна нести серйозні збитки через розв'язування агресії. Окрім того, цей фактор може мати серйозне значення за тривалого конфлікту.

Нагадаємо, що очільник МЗС Кулеба закликав після схвалення нафтового ембарго взятися до заборони імпорту газу з РФ.

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