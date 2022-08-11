Україна закликає інші країни наслідувати приклад Латвії у відносинах з РФ

Україна закликає держави та організації визнати Росію країною-спонсором тероризму, як це зробила Латвія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter .

"Подяка латвійському парламенту і всім його членам за визнання Росії державою-спонсором тероризму. Це своєчасний крок: Росія давно заслужила цей статус своїми діями в Україні та за її межами. Україна закликає інші держави та організації наслідувати цей приклад", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Сейм Латвії визнав Росію країною-спонсором тероризму.

Раніше Кулеба заявив, що Росію необхідно визнати державою-спонсором тероризму, і зробити це якомога швидше. Оскільки це ще більше ізолює її від цивілізованого світу і посприяє посиленню санкцій.

Крім того, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, навіщо потрібно визнати Росію країною-спонсором тероризму.