З Маріуполя знову спробують евакуювати людей. Під наглядом журналістів та священників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

"Ми завтра знову спробуємо евакуювати людей з Маріуполя. Ми завтра будемо це робити на очах у всього світу, на очах у політиків, у сильних світу цього. Бо будуть журналісти, будуть священники, буде вся Україна там, і дивитися, як буде відбуватися евакуація", - сказала Верещук.

За її словами, спочатку планується завезти гуманітарний вантаж до Маріуполя, а назад збираються евакуювати людей.

Зазначимо, що чергова спроба евакуювати населення з Маріуполя була зірвана 11 березня.