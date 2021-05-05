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Журналісту "Радіо Свобода" в Криму висунули нові звинувачення

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 15:56
Журналісту "Радіо Свобода" в Криму висунули нові звинувачення Фото: журналіст Владислав Єсипенко (кадр з відео youtube.com)
Автор: РБК-Україна

В окупованому Криму журналісту "Радіо Свобода" Владиславу Єсипенку додали ще одну статтю обвинувачення. Його звинуватили в незаконному перевезенні зброї.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група".

За словами його дружини, до звинувачення Єсипенко додалася ст.222 КК РФ (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів).

Раніше журналіста звинувачували тільки за ст. 223.1. КК РФ (незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконні виготовлення, переробка або ремонт вибухових пристроїв).

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму арешт Єсипенка продовжили до середини липня.

Нагадаємо, 16 березня ФБС повідомила, що затримала в тимчасово окупованому Сімферополі Владислава Єсипенка, якого вони назвали "громадянином Російської Федерації". Його звинуватили в "шпигунстві на користь України", а в його автомобілі нібито "вилучили вибуховий пристрій".

Після цього, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Росії і вимагає звільнити журналіста.

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