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Україна залучила кредит на 530 млн євро під часткові гарантії Світового банку


Кредит надав Deutsche Bank двома траншами

Министерство финансов 28 февраля привлекло кредит на 529 млн евро, использовав гарантии Всемирного банка, предоставленные в декабре 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Минфина.

Согласно сообщению, кредит предоставил Deutsche Bank двумя траншами: траншем A в размере 240 млн евро со сроком погашения 4 года и траншем B в размере 289 млн евро со сроком погашения 10 лет.

"По данному кредиту была использована вторая часть гарантии Международного банка реконструкции и развития (МБРР) общей суммой в размере 750 млн долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долларов.

В конце декабря 2018 года в украинский бюджет зачислили 349,3 млн евро кредита Deutsche Bank. Для получения этого кредита использовали предоставленные Всемирным банком гарантии на сумму 375 млн долларов.

В феврале Кабинет министров утвердил основные условия государственных внешних заимствований в 2019 году путем привлечения кредита на 630 млн долларов. Согласно постановлению, Министерство финансов привлечет кредит в форме двух траншей: транша А и транша B, на общую сумму в евро, которая не превышает эквивалент 630 млн долларов.

"На сумму каждого транша кредита начисляется: процентный доход по ставке не выше 5,9 процента годовых; комиссия за организацию кредита в размере 0,8 процента", - говорится в постановлении.

Кроме того, обязательства по кредиту в сумме в евро, которая не превышает эквивалент 375 млн долларов, обеспечиваются гарантией Международного банка реконструкции и развития в соответствии с кредитным договором между Украиной, Международным банком реконструкции и развития, Deutsche Bank AG, London Branch и TMF Global Service (UK) Limited.

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