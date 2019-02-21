Уряд затвердив умови залучення кредиту на 630 млн доларів

Фото: засідання уряду (Виталій Носач, РБК-Україна)

Один з траншів кредиту залучається під гарантії Світового банку на 375 млн доларів

Кабінет міністрів затвердив основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень у 2019 році шляхом залучення кредиту на 630 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 20 лютого 2019 року №107.

Згідно з постановою, Міністерство фінансів залучить кредиту у формі двох траншів: траншу A та траншу B, на загальну суму в євро, що не перевищує еквівалент 630 млн доларів.

"На суму кожного траншу кредиту нараховується: відсотковий дохід за ставкою не вище 5,9 відсотка річних; комісія за організацію кредиту в розмірі 0,8 відсотка", - йдеться в постанові.

Крім того, зобов’язання за кредитом у сумі в євро, що не перевищує еквівалент 375 млн доларів, забезпечуються гарантією Міжнародного банку реконструкції та розвитку згідно із кредитним договором між Україною, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Deutsche Bank AG, London Branch та TMF Global Service (UK) Limited.

Своєю постановою Кабмін надав керівнику Мінфіну право визначення остаточних сум кожного траншу кредиту та ставки відсоткового доходу за такими траншами в межах умов постанови.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України перенесло на лютий 2019 року заплановані на січень запозичення під гарантії Світового банку у сумі 17,6 млрд грн.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Рада директорів Світового банку схвалила надання Україні фінансової гарантії (PBG) на суму 750 млн доларів.

Наприкінці грудня 2018 року до українського бюджету зарахували 349,3 млн євро кредиту Deutsche Bank. Для отримання цього кредиту використали надані Світовим банком гарантії на суму 375 млн доларів.