ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд затвердив умови залучення кредиту на 630 млн доларів

Новини » Економіка    21.02.2019 - 11:12
Уряд затвердив умови залучення кредиту на 630 млн доларів
Фото: засідання уряду (Виталій Носач, РБК-Україна)

Один з траншів кредиту залучається під гарантії Світового банку на 375 млн доларів

Кабінет міністрів затвердив основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень у 2019 році шляхом залучення кредиту на 630 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 20 лютого 2019 року №107.

Згідно з постановою, Міністерство фінансів залучить кредиту у формі двох траншів: траншу A та траншу B, на загальну суму в євро, що не перевищує еквівалент 630 млн доларів.

"На суму кожного траншу кредиту нараховується: відсотковий дохід за ставкою не вище 5,9 відсотка річних; комісія за організацію кредиту в розмірі 0,8 відсотка", - йдеться в постанові.

Крім того, зобов’язання за кредитом у сумі в євро, що не перевищує еквівалент 375 млн доларів, забезпечуються гарантією Міжнародного банку реконструкції та розвитку згідно із кредитним договором між Україною, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Deutsche Bank AG, London Branch та TMF Global Service (UK) Limited.

Своєю постановою Кабмін надав керівнику Мінфіну право визначення остаточних сум кожного траншу кредиту та ставки відсоткового доходу за такими траншами в межах умов постанови.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України перенесло на лютий 2019 року заплановані на січень запозичення під гарантії Світового банку у сумі 17,6 млрд грн.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Рада директорів Світового банку схвалила надання Україні фінансової гарантії (PBG) на суму 750 млн доларів.

Наприкінці грудня 2018 року до українського бюджету зарахували 349,3 млн євро кредиту Deutsche Bank. Для отримання цього кредиту використали надані Світовим банком гарантії на суму 375 млн доларів.

Для Маріуполя придбають сучасні автобуси за кредитні кошти IFC МВФ назвав мету співпраці з Україною
Новини України кредитВсемирный банк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся