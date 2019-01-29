Україна приєднається до переговорів щодо регулювання електронної торгівлі

Україна стала співавтором заяви СОТ щодо необхідності врегулювання відносин з електронної комерції

Министерство экономики и торговли информирует, что Украина стала соавтором совместного заявления Всемирной торговой организации о необходимости урегулирования отношений в сфере электронной коммерции и сообщила, что примет участие в соответствующих переговорах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЭРТ.

Указано, что к заявлению в целом присоединились 76 стран-членов ВТО, на которых приходится 90% мировой торговли. Соответствующие государства договорились начать переговоры о регулировании электронной коммерции, а также основать такие правила игры на этом рынке, которые бы учитывали интересы микропредприятий.

"Мы провели ряд плодотворных обсуждений в рамках встреч на этой неделе, и, в частности, увидели реальный прогресс в переговорах в сфере электронной коммерции. Это является признаком сильной и очень широкой общей приверженности глобальной торговой системе", - отметил генеральный директор ВТО Роберто Азаведо.

Напомним, в декабре 2018 года Украину избрали членом комиссии ООН по праву международной торговли.

Как писало РБК-Украина ранее, зона свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским союзом способствует росту страны после экономического кризиса 2014-2015 годов.