Україна приєдналася до програми NASA з освоєння космосу

Україна стала дев'ятою країною, яка приєдналася до програми американського космічного агентства NASA "Артеміда". Програма регулює міжнародне співробітництво у дослідженні та освоєнні Місяця, Марса, комет і астероїдів.

Про це йдеться в повідомленні Державного космічного агентства України.

Країни підписанти програми "Артеміда" зобов'язуються публікувати отриману в результаті її реалізації наукові дані, проводити всі заходи з освоєння космосу в мирних цілях і так далі.

"Це важливо для України, тому що ми зможемо реалізувати свої власні проекти в партнерстві з провідними космічними агентствами світу... Також, я переконаний, що домовленості дадуть новий поштовх до об'єднання держав в започаткуванні багатосторонніх консультацій в контексті розвитку міжнародного космічного права", - зазначив голова Держкосмосу Володимир Усов

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні будуть фіксувати екологічні порушення з космосу.

Раніше NASA призначило дату першого комерційного польоту приватного пілотованого корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції - запуск запланований на вечір 14 листопада.