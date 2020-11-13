Украина присоединилась к программе NASA по освоению космоса

Украина стала девятой страной, которая присоединилась к программе американского космического агентства NASA "Артемида". Программа регулирует международное сотрудничество в исследовании и освоении Луны, Марса, комет и астероидов.

Об этом говорится в сообщении Государственного космического агентства Украины.

Страны подписанты программы "Артемида" обязуются публиковать полученную в результате ее реализации научные данные, проводить все мероприятия по освоению космоса в мирных целях и так далее.

"Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира… Также, я убежден, что договоренности дадут новый толчок к объединению государств в учреждении многосторонних консультаций в контексте развития международного космического права", - отметил глава Госкосмоса Владимир Усов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине будут фиксировать экологические нарушения из космоса.

Ранее NASA назначило дату первого коммерческого полета частного пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции - запуск запланирован на вечер 14 ноября.