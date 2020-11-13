ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина присоединилась к программе NASA по освоению космоса

Автор: РБК-Украина

Украина стала девятой страной, которая присоединилась к программе американского космического агентства NASA "Артемида". Программа регулирует международное сотрудничество в исследовании и освоении Луны, Марса, комет и астероидов.

Самые читаемые новости

Об этом говорится в сообщении Государственного космического агентства Украины.

Страны подписанты программы "Артемида" обязуются публиковать полученную в результате ее реализации научные данные, проводить все мероприятия по освоению космоса в мирных целях и так далее.

"Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира… Также, я убежден, что договоренности дадут новый толчок к объединению государств в учреждении многосторонних консультаций в контексте развития международного космического права", - отметил глава Госкосмоса Владимир Усов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине будут фиксировать экологические нарушения из космоса.

Ранее NASA назначило дату первого коммерческого полета частного пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции - запуск запланирован на вечер 14 ноября.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины NASAкосмос