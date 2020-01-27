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Україна приймає китайські товари поштою попри коронавірус

Новини » Суспільство     27.01.2020 - 16:23
Україна приймає китайські товари поштою попри коронавірус
Фото: посилка (kadena.af.mil)

Жодних доказів щодо передачі коронавірусу поштою поки немає

Товари з Китаю продовжують надходити до України, оскільки Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не ввела жодних ніяких заборон для переміщення товарів через спалах коронавірусу в Китаї. Про це повідомляє прес-служба "Укрпошты".

Як зазначили прес-службі, "Укрпошта" стежить за ситуацією і перебуває на постійному зв'язку із Міністерством охорони здоров‘я в Україні та партнерами в Китаї.

"Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, спалах коронавірусу був вперше зафіксований в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширився на інші частини Китаю. Також випадки зараження були зафіксовані у Франції, США, Південній Кореї, Японії, Таїланді, Австралії, Малайзії. Станом на 27 січня число хворих новим різновидом коронавірусу збільшилося до 2835 осіб. З них 81 людина померла. При цьому 57 хворих вдалося вилікувати.

Як заявили в Міністерстві охорони здоров'я України, станом на 27 січня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу 2019-nCoV.

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