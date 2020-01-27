ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Український лоукостер припиняє польоти в Китай через коронавірус

Новини » Суспільство     27.01.2020 - 16:04
Український лоукостер припиняє польоти в Китай через коронавірус
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Туристам, які придбали тури в Китай, пропонують повернення коштів чи обмін туру в інші країни

Український лоукостер SkyUp призупиняє чартерну програму польотів до Китаю у зв'язку зі спалахом нового коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avianews.

Відповідне рішення було прийнято у зв'язку з рішенням туроператора Join UP відмовитися від польотів в Китай. Останні польоти будуть здійснені 29 січня і 1 лютого з Києва в аеропорт Саньї на острові Хайнань. При цьому з України літаки будуть летіти порожніми для вивозу українських туристів.

"Незважаючи на те, що Всесвітня організація охорони здоров'я на даний момент не розцінює цю спалах як надзвичайну ситуацію світового масштабу, а Міністерство охорони здоров'я України та Державіаслужба не рекомендують припиняти сполучення між країнами, ми прийняли рішення призупинити польотну програму в Китай на період з 3 лютого по 28 березня", - повідомили в Join UP

Тим, хто вже придбав квитки, туроператор пропонує повернення коштів або переоформлення туру з вильотами в Шрі-Ланку, Єгипет та інші країни.

Нагадаємо, в Китаї спільне число хворих новим різновидом коронавіруса збільшилася до 2835 осіб. З них 81 людина померла. При цьому 57 хворих вдалося вилікувати від коронавіруса.

Також РБК-Україна писало, що туристичні компанії і онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів у зв'язку з коронавірусом 2019-nCoV.

У Києві зафіксовано перший в епідсезоні випадок захворювання на коронавірус РНБО визначилася із заходами проти поширення коронавіруса на Україну
Новини України КитайвирусSkyUp
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся