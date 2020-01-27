Український лоукостер припиняє польоти в Китай через коронавірус

Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Туристам, які придбали тури в Китай, пропонують повернення коштів чи обмін туру в інші країни

Український лоукостер SkyUp призупиняє чартерну програму польотів до Китаю у зв'язку зі спалахом нового коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avianews.

Відповідне рішення було прийнято у зв'язку з рішенням туроператора Join UP відмовитися від польотів в Китай. Останні польоти будуть здійснені 29 січня і 1 лютого з Києва в аеропорт Саньї на острові Хайнань. При цьому з України літаки будуть летіти порожніми для вивозу українських туристів.

"Незважаючи на те, що Всесвітня організація охорони здоров'я на даний момент не розцінює цю спалах як надзвичайну ситуацію світового масштабу, а Міністерство охорони здоров'я України та Державіаслужба не рекомендують припиняти сполучення між країнами, ми прийняли рішення призупинити польотну програму в Китай на період з 3 лютого по 28 березня", - повідомили в Join UP

Тим, хто вже придбав квитки, туроператор пропонує повернення коштів або переоформлення туру з вильотами в Шрі-Ланку, Єгипет та інші країни.

Нагадаємо, в Китаї спільне число хворих новим різновидом коронавіруса збільшилася до 2835 осіб. З них 81 людина померла. При цьому 57 хворих вдалося вилікувати від коронавіруса.

Також РБК-Україна писало, що туристичні компанії і онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів у зв'язку з коронавірусом 2019-nCoV.