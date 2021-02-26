ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна почала підготовку саміту Кримської платформи

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 16:40
Україна почала підготовку саміту Кримської платформи Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи. Саміт має відбутися цього року.

Про це повідомив Офіс президента України.

Головою цього організаційного комітету глава держави призначив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

Міністерство закордонних справ має забезпечити координацію участі України в діяльності Кримської платформи.

Згідно з указом президента, до організаційного комітету також увійшли керівники МВС, СБУ, Мінреінтеграції, Міністерства інфраструктури, Мінкульту, а також представники парламенту, Офісу президента, КМДА та Меджлісу кримських татар.

Нагадаємо, саміт Кримської платформи має відбутися 23 серпня 2021 року у переддень тридцятої річниці незалежності України.

Як заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба, Росія намагається зірвати відкриття Кримської платформи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Україна Крим Саміт
NEWS
Крим, зрадники і санкції. Навіщо Зеленський скликав РНБО
Крим, зрадники і санкції. Навіщо Зеленський скликав РНБО
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму