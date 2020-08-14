ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна надасть гумдопомогу Лівану

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 16:10
Україна надасть гумдопомогу Лівану
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Гумдопомогу нададуть для подолання наслідків вибуху в порту Бейрута

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким розпорядився надати гуманітарну допомогу Лівану. Україна надасть вантаж, який допоможе в подоланні наслідків надзвичайної ситуації через вибух у порту міста Бейрута.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з указом, Кабмін повинен невідкладно забезпечити надання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух у порту, в результаті якого загинули понад 170 людей і тисячі отримали поранення. В результаті по всій території Лівану прокотилися акції протестів, а уряд прем'єр-міністра Гасана Диаба оголосив про свою відставку.

Раніше повідомлялося, що Лівану немає достатньо коштів для відновлення після вибуху в Бейруті.

Крім того, Україна готова надати всю необхідну допомогу Лівану, заявив прем'єр Денис Шмигаль; рятувальники готові вилетіти до Бейрута в будь-який час.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Володимир ЗеленськийЛиванГуманітарна допомога
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся