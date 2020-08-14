Україна надасть гумдопомогу Лівану

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Гумдопомогу нададуть для подолання наслідків вибуху в порту Бейрута

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким розпорядився надати гуманітарну допомогу Лівану. Україна надасть вантаж, який допоможе в подоланні наслідків надзвичайної ситуації через вибух у порту міста Бейрута.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з указом, Кабмін повинен невідкладно забезпечити надання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух у порту, в результаті якого загинули понад 170 людей і тисячі отримали поранення. В результаті по всій території Лівану прокотилися акції протестів, а уряд прем'єр-міністра Гасана Диаба оголосив про свою відставку.

Раніше повідомлялося, що Лівану немає достатньо коштів для відновлення після вибуху в Бейруті.

Крім того, Україна готова надати всю необхідну допомогу Лівану, заявив прем'єр Денис Шмигаль; рятувальники готові вилетіти до Бейрута в будь-який час.