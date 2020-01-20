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Україна обговорила створення зони вільної торгівлі з Албанією

Новини » Політика     20.01.2020 - 15:48
Україна обговорила створення зони вільної торгівлі з Албанією
Фото: Еді Рама і Олексій Гончарук (kmu.gov.ua)

Албанія готова укласти угоду про вільну торгівлю з Україною

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук обговорив під час зустрічі з албанським прем'єром Еді Рамою укладення угоди про зону вільної торгівлі з Албанією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Повідомляється, що зустріч прем'єром України й Албанії відбулася 20 січня в Києві в рамках візиту Рами в Київ.

"Сторони також обговорили укладення угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Албанією. Прем'єр-міністр Албанії висловив готовність держави укласти відповідний документ", - повідомили в Кабміні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 20 січня в столиці Туреччини Анкарі проходить черговий раунд переговорів щодо укладення угоди про вільної торгівлі між Україною і Туреччиною. В повідомленні українського посольства в Туреччині сказано, що сторони налаштовані на конструктивний діалог та облік обопільних інтересів у двосторонній торгівлі з метою якнайшвидшого завершення переговорного процесу.

Також повідомлялося, що Гончарук заявив про плани зі створення зони вільної торгівлі в рамках ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова).

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