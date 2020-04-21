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США заповнять сховища після падіння цін на нафту

Новини » Економіка     21.04.2020 - 02:54
США заповнять сховища після падіння цін на нафту
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США закачають у нафтосховища 75 млн барелів нафти

Сполучені Штати Америки після стрімкого падіння ціни на нафту заповнять свої стратегічні сховища. Як передає РБК-Україна, про це під час брифінгу у Білому домі сказав президент США Дональд Трамп.

За його словами, у нафтосховища планується закачати 75 мільйонів барелів нафти. Таким чином нафтосховища будуть майже повністю заповнені.

"Ціни на нафту рекордно низькі. Для багатьох людей це дуже цікаво. І ми заповнимо наші національні стратегічні сховища... Ми зможемо повністю заповнити ці нафтосховища: вперше за довгий час і за правильну ціну", - сказав американський лідер.

Нагадаємо, вперше в історії ціна на нафту стала мінусовою - вартість нафти марки WTI з поставкою в травні знизилася на 147,13%, до мінус 37 доларів за барель станом на 21:30. Ф'ючерси на нафту марки WTI з поставкою в червні знизилися на 20%, до 20,8 доларів за барель.

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