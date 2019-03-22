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Україна готова обміняти Павла Гриба

Новини » Політика    22.03.2019 - 15:01
Україна готова обміняти Павла Гриба
Фото: Павло Гриб (facebook.com/irina.romaliyskaya)

Геращенко підкреслила, що Україна не визнає російське судилище над Грибом

Засуджений у Російській Федерації український політв’язень Павло Гриб є в усіх списках для обміну з Росією. Про це повідомила перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко, коментуючи вирок Грибу у РФ, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона підкреслила, що Україна не визнає російське судилище, яке відбулося над Грибом.

"Я хочу сказати, що Павло Гриб є в усіх списках, які ми передаємо РФ неодноразово вже 16 разів з вимогою негайного звільнення політв'язня Кремля Гриба. Очевидно, що ми не визнаємо судилище, яке відбулося над Грибом, так само як і над іншими нашими заручниками і політв'язнями", - повідомила Геращенко.

Нагадаємо, МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з неправомірним рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду РФ від 22 березня про засудження громадянина України Павла Гриба до шести років в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями в примусі до терористичних дій.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні ростовський суд засудив його до шести років колонії нібито за заклики до теракту в Сочі. Українець свої провину заперечує, вирок може бути оскаржений протягом 10 днів.

Додамо, Гриб після оголошення вироку оголосив голодування.

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