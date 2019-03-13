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ТКГ обговорила списки для обміну полоненими на Донбасі, - Сайдік

Новини » Суспільство    13.03.2019 - 21:09
ТКГ обговорила списки для обміну полоненими на Донбасі, - Сайдік
Фото: Мартін Сайдік (unmultimedia.org)

Зараз уточнюється положення тих осіб, які перебувають у списках

Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі обговорює списки полонених на обмін. Про це повідомив журналістам за підсумками минулого в Мінську засідання ТКГ спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, передає РБК-Україна з посиланням на Белта.

За його словами, зараз уточнюється положення тих осіб, які перебувають в списках.

"Списки обговорюються. Уточнюється положення тих осіб, які перебувають у списках. Це дуже детальна робота, вона йде. Це робиться послом Тоні Фрішем", - сказав Сайдік.

Крім того, крім питань, пов'язаних з обміном утримуваними особами, гуманітарна робоча група сьогодні обговорила необхідні умови поліпшення лінії зіткнення.

Відповідаючи на питання про ситуацію з реконструкцією КПП "Станиця Луганська", Сайдік зазначив: "Я дуже незадоволений станом справ з цього питання. На жаль, досі нам не вдалося поліпшити умови переходу, зокрема, людей, для яких це дуже складно".

Нагадаємо, сьогодні Міністерство закордонних справ України направило СММ ОБСЄ ноту через порушення збройними формуваннями Росії режиму припинення вогню і попросило дати їм оцінку ситуації на Донбасі.

Додамо, Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Україна передала Російській Федерації списки українських громадян для звільнення в ході обміну полоненими.

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