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Україна запропонувала провести обмін полоненими в березні, - Геращенко

Новини » Суспільство    20.03.2019 - 14:42
Україна запропонувала провести обмін полоненими в березні, - Геращенко
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Представники України в Мінську направили на адресу ТКГ вимогу визначити дату обміну

Українська сторона тристоронньої контактної групи в Мінську запропонувала провести обмін полоненими у березні 2019 року. Про це заявила представник України в ТКГ Ірина Геращенко в Facebook.

Геращенко розповіла про проведення наради з представником України в ТКГ Євгеном Марчуком. За її результатами підготували звернення на представників ОБСЄ і РФ в ТКГ та гуманітарної групи з вимогою поставити першим питанням визначення дати передачі РФ 25 росіян, засуджених в Україні, в обмін на політв'язнів Кремля.

Геращенко нагадала, що сьогодні уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що вона не має офіційного мандата займатися питанням обміну і звільнення, і що цим повинна займатися контактна група в Мінську.

При цьому, за словами Геращенко, в Мінську представники РФ відмовляються обговорювати питання звільнення росіян в обмін на українців за формулою 25/25. Зокрема, вони наполягають, що це "питання омбудсменів".

У зв'язку з цим Геращенко і Марчук направили на адресу ТКГ та гуманітарної групи публічні заяви Москалькової і вимогу визначити дату обміну. Українська сторона запропонувала провести обмін у березні.

Вона також нагадала, що в списку 25 росіян, яких Україна готова передати. При цьому прізвище Кирила Вишинського ніколи не згадувалося в Мінську ні росіянами, ні представниками ОРДЛО.

Нагадаємо, засідання тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 27 березня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія не має наміру обговорювати питання звільнення українських військовополонених моряків на рівні тристоронньої контактної групи, про що поінформував представник України в ТКГ Євген Марчук.

 

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Новини України Ірина Геращенко
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