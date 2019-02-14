Україна поскаржилася до СОТ на російські санкції щодо транзиту

Як зазначається, дії РФ створюють додаткові перешкоди для транзиту

Украина сегодня, 14 февраля, на заседании комитета по вопросам упрощения процедур торговли Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве (Швейцария) заявила о несоблюдении Россией своих обязательств относительно свободы транзита. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Как сообщается, представители украинской делегации обратили внимание членов комитета относительно введения РФ запрета на ввоз на ее территорию отдельных товаров, которые перемещаются транзитом через территорию Украины из третьих стран, которые являются членами ВТО.

"Такие меры противоречат положениям статей V:6 ГАТТ 1994 и 11.4 Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли и, как следствие, создают дополнительные препятствия для транзита", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря правительство Российской Федерации обнародовало перечень запрещенных к ввозу на территорию этой страны товаров из Украины.

В список запрещенных товаров попали: пшеница, масло подсолнечное, рыба, хлеб, кондитерские изделия, овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, фрукты, соки фруктовые, джемы, пиво, вина, спирт этиловый.

Также в перечне находятся промышленные товары: галька, гравий, щебень, известняк, вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла), плиты древесно-стружечные, бумага и картон, обои, паровые котлы, турбины на водяном паре и турбины паровые прочие (за исключением частей турбин), турбины газовые мощностью не более 5000 кВт (за исключением турбин для гражданских воздушных судов), мебель, сеялки, машины для очистки семян, тракторы, прицепы и полуприцепы, валы трансмиссионные, коробки передач, двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) трансформаторы и другое

Позже в России оценили объем запрещенной к ввоз продукции из Украины в 510 млн долларов в год.