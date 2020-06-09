Україна вимагатиме від Ірану компенсації родинам загиблих у авіакатастрофі

Українська делегація під час переговорів з Іраном на міжурядовому рівні вимагатиме компенсацій родинам загиблих у збитому літаку МАУ. Формула підрахунку компенсацій є одним з предметів переговорного процесу.

Про це заступник міністра закордонних справ України заявив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Як він повідомив, Україна буде вимагати від Ірану повне виконання міжнародно-правових зобов’язань.

"Українська делегація буде вести переговори на міжурядовому рівні і вимагатиме від іранської сторони максимально повного виконання нею міжнародно-правових зобов’язань, у тому числі щодо виплати компенсацій", - сказав Єнін.

Також він додав, що формула підрахунку компенсацій якраз є одним з предметів переговорного процесу.

"Її розрахунок є досить непростим. Завданням української делегації буде забезпечення гідного рівня компенсацій відповідно до найкращих практик в цій сфері", - зазначив він.

Крім того, він зазначив, що президент України незабаром опублікує наказ щодо складу української делегації, яка буде вести перемовини з іранською стороною. Також він вважає, що Іран "гратиме не на свою користь", якщо й цього разу не передасть Україні "чорні скриньки".

Нагадаємо, український літак авіакомпанії МАУ, який прямував з Тегерана у Київ, 8 січня 2020 був збитий незабаром після зльоту. Внаслідок авіакатастрофи тоді загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Крім того, Іран досі не відповів Україні на ноту щодо врегулювання питань пов'язаних з катастрофою літака МАУ.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна не бачить реального просування в розслідуванні катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".