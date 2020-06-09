Украина потребует от Ирана компенсации семьям погибших в авиакатастрофе

Украинская делегация во время переговоров с Ираном на межправительственном уровне будет требовать компенсаций семьям погибших в сбитом самолете МАУ. Формула подсчета компенсаций является одним из предметов переговорного процесса.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

Как он сообщил, Украина будет требовать от Ирана полное выполнение международно-правовых обязательств.

"Украинская делегация будет вести переговоры на межправительственном уровне и потребует от иранской стороны максимально полного выполнения ею международно-правовых обязательств, в том числе по выплате компенсаций", - сказал Енин.

Также он добавил, что формула подсчета компенсаций как раз является одним из предметов переговорного процесса.

"Ее расчет является достаточно непростым. Задачей украинской делегации будет обеспечение достойного уровня компенсаций в соответствии с лучшими практиками в этой сфере", - отметил он.

Кроме того, он отметил, что президент Украины вскоре опубликует приказ по составу украинской делегации, которая будет вести переговоры с иранской стороной. Также он считает, что Иран "будет играть не в свою пользу", если и в этот раз не передаст Украине "черные ящики".

Напомним, украинский самолет авиакомпании МАУ, который направлялся из Тегерана в Киев, 8 января 2020 был сбит вскоре после взлета. В результате авиакатастрофы тогда погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Кроме того, Иран до сих пор не ответил Украине на ноту относительно урегулирования вопросов связанных с катастрофой самолета МАУ.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что Украина не видит реального продвижения в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".