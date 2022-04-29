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Україна отримала грант на 88,5 млн євро від Світового банку

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Україна, П'ятниця 29 квітня 2022 12:05
Україна отримала грант на 88,5 млн євро від Світового банку Фото: Світовий банк надав Україні грант на 88,5 млн євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

До України сьогодні надійшло грантове фінансування у розмірі 88,5 млн євро. Ці кошти було надано з Цільового фонду донорів Світового банку в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Грантові кошти будуть спрямовані до загального фонду державного бюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 квітня міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту з Цільовий фонд у розмірі 88,5 млн євро.

Даний Цільовий фонд було створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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