Україна отримала грант на 88,5 млн євро від Світового банку

До України сьогодні надійшло грантове фінансування у розмірі 88,5 млн євро. Ці кошти було надано з Цільового фонду донорів Світового банку в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

"Грантові кошти будуть спрямовані до загального фонду державного бюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 квітня міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту з Цільовий фонд у розмірі 88,5 млн євро.

Даний Цільовий фонд було створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку.