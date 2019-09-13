Україна може втратити ринки збуту у разі прийняття проекту 1210, - нардеп

Податковий законопроект №1210, який значно підвищує рентні ставки для металургів, дозволить Росії забрати українські ринки збуту. Про це заявив народний депутат, колишній генеральний директор Авдіївського коксохіму Муса Магомедов, передає РБК-Україна.

Він підкреслив, що з РФ доводиться конкурувати в першу чергу ціною. Подорожчання продукції навіть на один долар призводить до того, що українські ринки збуту дістануться державі-агресору, додав Магомедов.

"Наші найлютіші конкуренти в цьому напрямку - Росія. Як тільки ми втратимо хоч один долар, вони зайдуть. У 2016-му я програв в ціні один долар росіянам і не зміг поставляти кокс на велике підприємство. І був змушений скоротити виробництво з 8 до 5 тисяч на добу. Ми повинні розуміти, що ми все ще воюємо, що у нас є конкурент і розуміти, на чий млин ми можемо налити води", - пояснив Магомедов.

Як відомо, в Раді пропонують у кілька разів підвищити рентні платежі. Як результат, українські металурги будуть змушені підвищувати ціни і втрачати експорт, що призведе до зниження обсягів і скорочення робочих місць.

Законопроект №1210 вже розкритикували представники бізнес-асоціацій: Союз українських підприємців, Американська торгова палата, Європейська бізнес асоціація.

Крім того, Державна регуляторна служба назвала понад 10 причин, за якими не можна приймати зміни до Податкового кодексу, викладені в законопроекті 1210.

Після аналізу законопроекту в ДРС прийшли до висновку, що його прийняття може призвести до збільшення тіньового сегмента економіки, підвищення попиту на послуги конвертаційних центрів та посилення корупційного навантаження на бізнес.