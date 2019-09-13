ru
ua

Україна може втратити ринки збуту у разі прийняття проекту 1210, - нардеп

Новини » Економіка   

Прийняття законопроекту №1210 дозволить Росії забрати українські ринки збуту, попередив Магомедов

Податковий законопроект №1210, який значно підвищує рентні ставки для металургів, дозволить Росії забрати українські ринки збуту. Про це заявив народний депутат, колишній генеральний директор Авдіївського коксохіму Муса Магомедов, передає РБК-Україна.

Він підкреслив, що з РФ доводиться конкурувати в першу чергу ціною. Подорожчання продукції навіть на один долар призводить до того, що українські ринки збуту дістануться державі-агресору, додав Магомедов.

"Наші найлютіші конкуренти в цьому напрямку - Росія. Як тільки ми втратимо хоч один долар, вони зайдуть. У 2016-му я програв в ціні один долар росіянам і не зміг поставляти кокс на велике підприємство. І був змушений скоротити виробництво з 8 до 5 тисяч на добу. Ми повинні розуміти, що ми все ще воюємо, що у нас є конкурент і розуміти, на чий млин ми можемо налити води", - пояснив Магомедов.

Як відомо, в Раді пропонують у кілька разів підвищити рентні платежі. Як результат, українські металурги будуть змушені підвищувати ціни і втрачати експорт, що призведе до зниження обсягів і скорочення робочих місць.

Законопроект №1210 вже розкритикували представники бізнес-асоціацій: Союз українських підприємців, Американська торгова палата, Європейська бізнес асоціація.

Крім того, Державна регуляторна служба назвала понад 10 причин, за якими не можна приймати зміни до Податкового кодексу, викладені в законопроекті 1210.

Після аналізу законопроекту в ДРС прийшли до висновку, що його прийняття може призвести до збільшення тіньового сегмента економіки, підвищення попиту на послуги конвертаційних центрів та посилення корупційного навантаження на бізнес.

Проти Саакашвілі немає ніяких звинувачень, - Рябошапка Грузія не визнає "вибори" в окупованому Криму
Читати всі новини