ДРС попередила про наслідки прийняття законопроекту №1210

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Застереження були спрямовані Кабміну і Верховній раді

Державна регуляторна служба (ДРС) назвала понад 10 причин, по яких не можна приймати зміни у Податковий кодекс, викладені в законопроекті 1210. Про це йдеться в повідомленні на сайті служби.

"Законопроект №1210 не супроводжується аналізом регуляторного впливу або іншим аналітичним документом, який би містив розрахунки витрат та вигод суб'єктів господарювання і держави від запровадження зазначеного законопроекту. За зверненням підприємців в ДРС його попередньо проаналізували і прийшли до висновку, що він несе низку загроз для бізнесу", - повідомляється на сайті.

Проаналізувавши законопроект, в службі прийшли до висновку, що його прийняття може призвести до збільшення тіньового сегмента економіки, підвищення попиту на послуги конвертаційних центрів та посилення корупційного навантаження на бізнес.

Зокрема, служба критикує намір в 4 рази підвищити штрафи для платників податків за порушення в сфері адміністрування податків та ввести нові санкції за інші порушення. На думку експертів, такі дії ускладнять взаємодію підприємств з контролюючими органами і збільшать корупційні ризики.

Також викликає занепокоєння намір авторів законопроекту скасувати персональну відповідальність посадової або службової особи контролюючого органу перед державою у розмірі виплаченого з бюджету відшкодування за неправомірні рішення, дії або бездіяльність цієї посадової (службової) особи, адже така практика вже була в Україні і виявилася неефективною

Крім того, вказано ще ряд зауважень щодо системи нарахування та погашення боргів, штрафів та пені, регулювання відносин між підприємцями і контролюючими органами, рентної плати і курсової різниці.

"Окремі положення законопроекту № 1210 можуть бути використані як механізм прихованої приватизації цілісних майнових комплексів державних підприємств, що не підлягають приватизації", - застерігають в ДРС.

У службі закликають до широкого громадського обговорення запропонованих змін із залученням представників бізнес-спільноти, профільних асоціацій та інших зацікавлених сторін, щоб уникнути ситуації, коли наміри стабілізувати ринкове середовище будуть мати повністю зворотні наслідки.