Україна втратила за місяць ще мільярд доларів резервів

Розмір міжнародних резервів України протягом травня 2019 року знизився на 5,5% (на 1 123,12 млн доларів) через значні обсяги погашень за державним боргом і на 1 червня становив 19 401,60 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НБУ.

З початку року резерви скоротилися на 1 418,83 млн доларів (на 6,8%).

Як зазначили в НБУ, упродовж минулого місяця Україна сплатила 1,8 млрд доларів за зовнішнім державним боргом, виконавши усі зобов’язання перед МВФ і іншими міжнародними фінансовими організаціями, а також за єврооблігацями і облігаціями внутрішньої державної позики.

"Попри пікове боргове навантаження, ситуація на фінансовому ринку залишалась стабільною. Водночас збереження досить сприятливої ситуації на валютному ринку забезпечило чисту купівлю валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку на суму понад 160 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міжнародні резерви України протягом 2018 року збільшилися на 2 011,98 млн доларів (на 10,7%) - з 18 808,45 млн доларів до 20 820,43 млн доларів.

Наприкінці квітня 2019 року Національний банк України прогнозував, що обсяг резервів буде знаходиться на рівні 21-22 млрд доларів на прогнозному горизонті. Цей прогноз був зумовлений припущенням, що Україна продовжить співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Голова НБУ Яків Смолій 6 червня повідомив, що Національний банк має намір переглянути прогноз щодо рівня міжнародних резервів України на кінець 2019 року.