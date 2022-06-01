НБУ за останній місяць продав на міжбанку рекордний обсяг валюти

Національний банк України (НБУ) протягом травня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 56,4 млн доларів і продав 3 410,6 млн доларів. Негативне сальдо досягло історичного максимуму - 3 354,2 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Всього з початку року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 1 946,0 млн доларів і продав 10 901,0 млн доларів. Негативне сальдо 8 955,0 млн доларів.

Зазначимо, НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. За цим курсом НБУ продає валюту на міжбанку.