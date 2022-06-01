НБУ за останній місяць продав на міжбанку рекордний обсяг валюти
Фото: НБУ в травні продав на міжбанку 3,35 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Національний банк України (НБУ) протягом травня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 56,4 млн доларів і продав 3 410,6 млн доларів. Негативне сальдо досягло історичного максимуму - 3 354,2 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Всього з початку року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 1 946,0 млн доларів і продав 10 901,0 млн доларів. Негативне сальдо 8 955,0 млн доларів.
Зазначимо, НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. За цим курсом НБУ продає валюту на міжбанку.
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